Por las pasiones desatadas alrededor del expediente Calamar y por la dinámica de los acontecimientos, hay cosas que podrían perderse al paso de las horas, y una es la desproporcionada acción policial del domingo contra el PLD. La explicación policial no está en correspondencia con los hechos, pues alega que su interés era proteger el perímetro en torno al palacio de Justicia, pero sus agentes estaban bastantes distantes de ese lugar. Entendidos conjeturan que pasó algo no común, ya que en la jerga policial está lo que llaman mando y control, y el envío de una fuerza especializada, como se hizo, la que nunca accionaría sin orden superior. Y se estila, también, cuestión que no ocurrió, que la primera bomba la lanza un oficial superior. ¿De dónde, entonces, provino la orden?