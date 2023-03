Email it

Nunca antes, según revela el sindicalista Pepe Abreu, un presidente de la República había acudido al Comité Nacional de Salarios para el anuncio del aumento salarial para el Sector Público No Sectorizado. Ayer la marca la estableció Abinader, lo que tiene sus bemoles al tratarse de un pacto privado, en el que el dinero lo ponen los empresarios y el rol del Estado, que no arriesga un chele, debe ser simplemente el de arbitrar. Queda como tarea establecer los motivos que movieron al mandatario a imponer el récord, pero Pepe Abreu lo califica de positivo, aunque asegura que históricamente la parte patronal no ha simpatizado con el protagonismo del Ejecutivo, además de ser un tema espinoso, en especial para los pequeños empresarios, sin la reclasificación de por medio.