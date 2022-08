Obvio que el reclamo de un grupo de senadores (se dice que 13, ¡zafa!, en total), no puede interpretarse como un clamor de las bases del PRM, pero la cúpula debe hacer una lectura correcta porque tiene un buen tiempo erigiéndose en ley, batuta y constitución y quizá sea conveniente, aunque sea, pasarles la mano a sus legisladores y no “maltratarlos”. Caso curioso es que Eddy Olivares, que coordina la comisión de enlace, ha sido una víctima. Pasarles la mano porque si imponen a Eduardo Estrella no sería entonces un aspirante de consenso; al contrario. Y como dijo uno de los senadores, que EE no solo que no es del PRM, sino que llegó allí con el 98.76% de los votos del PRM ya que DxC sacó apenas el 1.24% (48,365votos).