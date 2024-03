ANJE sorprende, porque no estaba en sus propias reglas, al incluir en el debate a las candidaturas vicepresidenciales, lo cual de entrada es muy bueno, sin que se entre a considerar su pertinencia, porque ahora resulta que nadie quiere quedarse fuera. Es tan así que los que denuncian a ANJE de elitista y marginadora, harán un debate “alternativo”. Cosas de la vida, pues de eludirlo todos, absolutamente todos, desean debatir, un buen punto de partida para instituir ese tipo cultura, y todo gracias a la tónica que se impuso luego de Abinader derrumbar el manido argumento de que el que lidera en las encuestas no debate. Ojalá que la experiencia sean tan positiva que aleccione para que en próximas jornadas debatir no esté sujeto a reparo ni discusión.