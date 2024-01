La sentencia del tribunal Superior Electoral que ordena el reconteo de votos en el Colegio de Abogados, lo que ostensiblemente favorece al candidato del Gobierno, motivó ojerizas porque lució precipitada y con dos votos disidentes, lo que ha obligado a su presidente a pedir confianza, imaginamos que para los comicios venideros. En la palestra también la JCE, que no se pronuncia, como se lo ha solicitado más de un partido, sobre el tema de si el Gobierno puede inaugurar obras ahora. Lo que se cree es que como ya Abinader se adelantó a decir que sí se puede, a la JCE le resultaría difícil llevarle la contraria. Del escrutinio público no escapa el Tribunal Constitucional, con varios recursos a manos y ninguno favorecería al Gobierno. No se vayan, que esto se pone bueno.