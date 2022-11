Email it

Preguntaron a Temístocles Montás en Despierta con CDN por las razones que llevaron a Julio César Valentín a abandonar el PLD, su casa de siempre, y la respuesta fue la siguiente: “Él a mí me dijo antes de irse, cuando yo le planteé que era un error, un salto al vacío el que iba a dar, él me habló de su interés de crear un movimiento social, de vincularse a Minou y a Guillermo Moreno. Eso fue lo que Valentín me planteó”, reveló Temístocles. De ser ese el motivo, es probable que Valentín haya hecho una pésima lectura de la coyuntura actual, o quizá le habló una gran mentira a Temo porque Minou y Guillermo se acaban de dividir y anda cada uno por su lado hablando mal del otro.