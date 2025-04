Por el aniversario 60 de la guerra de abril de 1965 se la lucieron “viejas glorias” de aquellos días, vetustos personajes que uno creía retirados, pero que siguen activos, y por lo incendiario de sus discursos aparentan en ánimo de no ceder el paso a gente de estos tiempos. Sin embargo, la pervivencia de “viejas glorias” no es asunto solo de la “izquierda revolucionaria”; es común a “líderes” de todos los ámbitos; políticos, sindicalistas, gremios de profesionales y deportivos y otras manifestaciones. No es necesariamente que se tengan que echar a un lado; sus años de lucha les reservan un sitial especial, además de ejercer un derecho y que no se les presume mala intención; tampoco, como dirían en el barrio, es que su carnaval haya pasado. Pero, caramba.