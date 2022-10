Email it

El Banco de Reservas de la República Dominicana está celebrando sus 81 años de existencia. El 24 de octubre de 1941 el Congreso se reunió para la parte formal del nacimiento de lo que es hoy el mayor banco comercial del país.



Ese día, viernes a las 11:30 de la mañana, comenzaba el nacimiento de la banca comercial de la República Dominicana, que hasta entonces era de exclusivo dominio extranjero.



El entonces presidente, Rafael Leonidas Trujillo, remitió un anteproyecto, con su correspondiente mensaje a la Cámara de Diputados, para crear el Banco de Reservas, luego de una negociación del Gobierno para adquirir el Nacional City Bank of New York, establecido en el país en 1926.



Esa transacción creó lo que es hoy el mayor banco dominicano que en sus más de ocho décadas ha combinado su papel de agente financiero estatal con el de promotor de áreas importantes de la economía, como turismo, agricultura y construcción.



En ocasiones no solo se ha limitado a la intermediación financiera, como captar y prestar dinero, sino que ha llegado a ser un complemento esencial de la política monetaria a través de sus operaciones de crédito, en la dirección indicada por las autoridades.



Los 81 años del Banreservas han representado un largo período de acumulación de cifras bancarias que reflejan su liderazgo.



Este aniversario halla al banco depositario de los recursos fiscales del Estado con activos superiores al trillón de pesos, una cartera de préstamos que en agosto ascendía a RD$803,305 millones, equivalentes al 40.5% de los depósitos captados por la banca múltiple.



Cifras ofrecidas por su administrador general, Samuel Pereyra, indican que hasta agosto las utilidades del Banreservas alcanzaban RD$13,030 millones, que superan en 18% a las de agosto de 2021.



Las iniciativas del banco trascienden los financiamientos a sectores productivos y al comercio. Respaldan también el desarrollo de la cultura, del deporte y acciones de responsabilidad social que benefician a diversos sectores.



Nuestras felicitaciones al Banreservas en la persona de su administrador general, de los miembros del Consejo de Directores, de sus oficiales, ejecutivos y servidores en general.