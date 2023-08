Email it

Catástrofe es un suceso desdichado, una gran destrucción con grave alteración del desarrollo normal de las cosas. Lo que ha acontecido en San Cristóbal esta semana resiste esa definición, una desgracia en la que se manifiesta otra cara que por lo lacerante del episodio queda en un plano secundario, y son las muestras de solidaridad y la asistencia humanitaria de personas y organismos de socorro.



Los bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, los médicos, las enfermeras, el personal del 911, las iglesias, los comunitarios y vecinos… dan un paso al frente, se colocan en la primera línea y hasta se juegan la vida por ayudar a los demás.



Se trata de gente que se entrega a veces sin tiempo y la mayoría sin paga, para la que la ONU ha reservado una fecha, que se celebra precisamente hoy, 19 de agosto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, cuyo tema para 2023 es, bastante explícito por cierto, “Estamos aquí, pase lo que pase”.



Con esta conmemoración se honra al personal humanitario alrededor del mundo por su compromiso con las comunidades a las que sirven, sin importar ni quién ni dónde, pase lo que pase y a pesar del peligro o las dificultades.



Con la asistencia humanitaria se hace el bien sin mirar a quien y no se pretende protagonismo ni pasar factura. Es gente generosa a la que no importa la figuración pública. Y que tiene conciencia de lo que se llama solidaridad, antítesis del individualismo y el egoísmo y que se torna imperativa en esta hora aciaga que viven los sancristobalenses.



Ha sido ese tipo de gente, por ejemplo, que enterada de la gravedad de los sucesos trágicos acudió en masa al Hemocentro Nacional a donar sangre, más de un centenar en un solo día cuando el promedio diario es de unas 10 personas, gesto con el que se expresa la proverbial solidaridad del dominicano, capaz de despojarse hasta de lo suyo para dárselo al hermano que lo necesite.



En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria miremos hacia la provincia de San Cristóbal, tan necesitada de socorro como se encuentra. No la dejemos sola. Las autoridades nacionales están haciendo su parte; pero se precisa más de todos nosotros.