El Comisionado Ejecutivo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, José Vila del Castillo (Pepe), no es muy dado a entrevistas en los medios, y cuando las concede es selectivo y hasta discrimina, pero ayer Servio Tulio Castaños consiguió tenerlo en el programa Conversatorio de Finjus.



Generoso con el vicepresidente ejecutivo de esa entidad, Vila del Castillo enumeró algunos logros en la Policía; mencionó la dignificación de la carrera policial, eliminación de la burocracia, simplificación de los procesos, efectividad operativa, gestión más ágil y la primera promoción de licenciados policías con 902 graduados.



También compartió estadísticas: el índice de resolución de casos en 2022 alcanza entre un 64% y 70%, y que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en cuanto a gestión y transparencia de sus procesos, le otorgó un 99 %.



Pero tan importante como exhibir logros son las carencias que causan asombro porque limitan el accionar de la uniformada y porque la llevan a delegar funciones propias.



La Policía, revela el comisionado, no tiene acceso a la seguridad del Metro ni está enlazada a las cámaras del sistema 911; las cámaras “CarKit” colocadas en el exterior e interior de más de 330 vehículos no están conectadas a internet y lo que captan debe ser llevado a la sede de la institución para ser verificado. Sorprende además que tampoco la Digesett tiene conexión con las cámaras del 911.



El comisionado reflexiona sobre distorsiones por agendar, como los servicios privados de seguridad que están bajo la órbita del Ministerio de Defensa y no de Interior y Policía y que no dispone de, al menos, un helicóptero o avioneta.



Hay que convenir con el comisionado Vila en que para transformar y profesionalizar a la Policía se están desplegando acciones como nunca antes, lo que incluye la forma de ingreso a la institución, y se avanza en mejorar las condiciones de vida y los derechos sociales de los agentes.



Nos encaminamos a tener una Policía más eficiente y si ponemos el acento en notorias insuficiencias, es precisamente para avanzar más en la dirección correcta.