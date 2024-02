El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), que tiene el objetivo de crear más conciencia y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.



El tema de la campaña para 2022 – 2024 es “Por unos cuidados más justos”, incluso se ha creado el hashtag #PorUnosCuidadosMásJustos.



La intención es comprender y reconocer el acceso desigual a las atenciones de cáncer en el mundo, tratar de eliminarlas y que todos podamos acceder de manera igualitaria al tratamiento necesario en cada caso.

Existen múltiples barreras que explican la inequidad en el tratamiento: por ejemplo, las normas de género, grupos de población minoritarios, la situación socio-económica, la edad, prejuicios religiosos, discriminación por homofobia, transfobia y otros.



Lo que se busca es la equidad en el tratamiento, como también brindar a cada persona exactamente lo que necesita.



Según los especialistas el cáncer es una “anarquía celular”, es decir, en determinadas zonas del organismo se produce una multiplicación de células que se superponen a las otras y forman una masa que con el tiempo puede infectarse y causar la muerte al producirse una metástasis.



Los tratamientos son costosos y agresivos. Se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos cada año y 9.6 millones de muertes anuales es el saldo que deja esta enfermedad.



Hay causas que pueden controlarse con hábitos saludables, como no consumir alcohol ni tabaco, no usar drogas, no exponerse a cierto tipo de radiaciones; esto disminuye los riesgos, pero no evita el cáncer, porque es una patología impredecible contra la cual la mejor terapia es detectarla a tiempo.



Las personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, expuestas a la contaminación por la basura, con escaso o ningún acceso a servicios básicos y atenciones médicas son las que, en caso de contraer el cáncer, tienen menos posibilidades de tratamiento adecuado, de ahí que la OMS reclama unos cuidados más justos.



Trabajar en la prevención, crear conciencia sobre esta enfermedad y exigir a los gobiernos que prioricen la salud colectiva, son solo algunas de las medidas que pueden aplicarse para evitar que este enemigo silencioso continúe segando millones de vidas.