El Ministerio de Educación ha convocado al Concurso de Oposición Docente Focalizado 2024 con el que se cubrirían más de ocho mil plazas vacantes.



El llamado, junto al anuncio de los requisitos y procedimientos para garantizar su calidad y transparencia, fue hecho el pasado jueves por la Comisión Nacional de Concurso Docente para diferentes áreas y niveles educativos en las 18 Regionales y en los 122 Distritos del país para el próximo año escolar 2024-2025.



Los Concurso de Oposición Docente significan un paso de avance en el compromiso de lograr una educación de calidad, y son parte del esfuerzo que se necesita para afianzar la preparación de los maestros, como también de los directores de centros y orientadores, con lo que se avanza en la dirección de asegurar que todos los puestos docentes sean asumidos a través de este método de selección.



La presente convocatoria está destinada para áreas de especialización o curriculares específicas, de las cuales 1,459 corresponden al Nivel Primario; 915 al Nivel Inicial; 294 para Lengua Española; 275 para Matemáticas; 81 en Ciencias Sociales; 371 para Ciencias Naturales y 433 para Educación Artística, entre otras.



Ojalá que cuando se den a conocer los resultados, no se busquen, principalmente por parte del gremio magisterial, culpas ajenas ni se externen quejas sobre cuestiones que pudieron haberse subsanado antes de la convocatoria.



Algo para lamentar es que un escenario positivo como el de la convocatoria de este concurso, se vea empañado por las presiones que está ejerciendo la ADP sobre las autoridades educativas para nuevos reajustes salariales.



Confiamos en que las concentraciones anunciadas para la próxima semana no terminen desembocando en el método predilecto de este gremio, que es la paralización de la docencia.



Precisamente lo que tienen de bueno los concursos de oposición es que sirven para seleccionar a los docentes por su idoneidad comprobada, porque les permiten demostrar su capacidad con uno o varios exámenes, y garantizan que no ocuparán un cargo por relaciones políticas ni por acomodos parentales.



Pero además, la sociedad toda podrá comprobar también si en los resultados de ese concurso de oposición se refleja que los maestros pierden demasiado tiempo en otros ambientes, ajenos a las aulas y distantes de la búsqueda, de su parte, de una sólida formación individual.