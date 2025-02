El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llega hoy al país en visita que estamos seguros será provechosa.



Aunque hay aprensión porque el gobierno que representa ha removido la agenda mundial, no debiera temerse si nos atenemos a hechos que anteceden su presencia y a los temas a abordar sobre el control de la migración irregular y la lucha contra el narcotráfico.



Inclusive, en el otro punto del interés de Rubio, el de la creciente influencia de China en América Latina, contrario a lo sucedido en Panamá, no se prevé contradicción porque desde haberse instalado en 2020 Abinader ha sido explícito en que el gobierno chino no podría tener inversiones en áreas estratégicas (telecomunicaciones, puertos y aeropuertos).



También allanó el camino la comparecencia de Rubio ante el Congreso para su nominación, donde resaltó que República Dominicana figura entre los países que están “haciendo las cosas bien”.



Para más señales positivas, Mauricio Claver-Carone, flamante encargado de la política para América Latina de la administración Trump, afirmó que el presidente Abinader “es un gran aliado de los Estados Unidos”.

Además, súmese un gesto aparentemente marginal, pero significativo: Trump superó inmediatamente una sequía de cuatro años y ha nominado una embajadora (en su pasada gestión nos envió a la señora Robin Bernstein, de grato recuerdo por su gracia, prudencia y buenos modales).



Saludamos a Marco Rubio y su comitiva, que representan al principal socio comercial, destino de más del 55% de nuestras exportaciones y de donde importamos más del 40% de lo que consumimos, y residencia legal de más de 2.3 millones de nuestros compatriotas.



De allí proviene el 44.2% de los turistas que nos visitan y el 84.5% de las remesas que se reciben, a lo que hay que agregar que el 61 % de las exportaciones del régimen de zonas francas va a ese mercado.

No hay peros ni puede haber motivo para no abrir nuestras puertas de par en par al visitante.



Ciertamente hay resquemor con las deportaciones, pero Marco Rubio ha sido el secretario de Estado estadounidense que motu proprio ha dicho que República Dominicana enfrenta el gran desafío que implica la inestabilidad política y social de su vecino Haití, lo que constituye un buen punto de partida para una conversación franca, realista y beneficiosa para ambas naciones.