Se podría decir, por las fiestas navideñas, que al Covid se le “antojó” repuntar en mal momento.

Sin embargo, por la experiencia acumulada con la enfermedad no hay pero que valga, sino simplemente retomar los protocolos sin que haya necesidad de recurrir a medidas extremas, aunque debamos estar preparados ante cualquier eventualidad.



No ocuparemos tiempo en determinar si entraremos a otra ola, ni analizaremos la magnitud del rebrote o las características de la variante en boga, pero sí en orientar en cuanto a recomendaciones que, se supone, conocemos de sobra.



Hay que comenzar por las que guardan relación con la higiene personal, como el lavado de manos, usar más frecuentemente, aunque de manera opcional, las mascarillas, y que usarlas sea obligatorio en lugares especificados por las autoridades sanitarias.



También acudir al llamado para la aplicación de la dosis de refuerzo, pese a que Salud Pública solo está especificando la quinta dosis.



Podría conspirar contra las medidas preventivas la posibilidad de que, como suelen hacerlo las autoridades, se liberalicen en esos días los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas y la despedida del año con masivos conciertos y eventos.



Ahora, y siempre, lo que la gente debe tener claro es que con el Covid-19 nos enfrentamos a un enemigo silencioso pero letal, y la única manera de frenarlo es la prevención y las vacunas.



Combate de Matum



Solo un apunte, para que no se olvide. Hoy se cumplen 57 años de la batalla en la explanada frontal del Hotel Matum de Santiago, fecha en que se recuerda al coronel Juan María Lora Fernández y a otros soldados caídos, y que adquirió mayor significación por la presencia en el lugar del coronel Caamaño Deñó y parte de la plana mayor de los militares constitucionalistas.



Lora Fernández fue un ícono junto a Caamaño de esa epopeya bélica que comenzó el 24 de abril de 1965 y que cuatro días después derivó en guerra patria por la invasión de soldados de los Estados Unidos. Ambos fueron militares de gran estirpe.



El Matum será hoy el escenario de los actos conmemorativos.