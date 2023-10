Para lo que está a la vista no se necesita espejuejo, reza el refranero, por lo que la convocatoria urgente hecha por el presidente Abinader y la conformación de un Gabinete de Acción Contra el Dengue, apenas horas después de que las autoridades sanitarias aseguraran que la situación estaba bajo control y en descenso, indica que algo andaba mal.



O al menos que no se estaba haciendo lo suficiente, porque lo contrario sería que no se implicara, como se hizo en ese encuentro, a otros ministerios y direcciones generales para que trabajaran junto con Salud Pública.



Que algo andaba mal está comprobado en el hecho simple de que se dispuso aumentar la capacidad y eficiencia de las emergencias hospitalarias, garantizar que los hospitales cuenten con los recursos necesarios, facilitar el acceso a pruebas de laboratorio para diagnósticos “más rápido y precisos” y se anunciara que se ampliaría la fumigación y habrá una rueda diaria de prensa para informar sobre las medidas implementadas.



Con una enfermedad conocida como esta, para la que existe un protocolo probado, no se justifica y resulta inexplicable que las autoridades tardaran en reaccionar.



Es tan así que el pasado 5 de septiembre, ante las denuncias de que el pico para ese mes era mucho más elevado que el del 2022 para la fecha, y de que había presión en los hospitales en demanda de camas, elCaribe editorializó, para hacer notar la sensación de que las autoridades sanitarias fueron tomadas por sorpresa, pese a tratarse de una enfermedad endémica sobre la que todo está escrito.



En esa oportunidad, hace 44 días, advertimos: “Solo hay que desempolvar el manual: mantener la limpieza, eliminar cierto tipo de basura que puede acumular agua estancada, usar insecticidas, mosquiteros en sectores de mayor vulnerabilidad y evitar la acumulación prolongada de residuos.



“Además, fumigar en los posibles reservorios y orientar a la ciudadanía, integrar a la comunidad en un trabajo intersectorial con entidades públicas, privadas y de la sociedad civil.



“Son tareas preventivas en las que podemos, y debiéramos, con solo un poquito de conciencia, involucrarnos todos”, dijimos.



Saludamos la creación del Gabinete de Acción Contra el Dengue, pero da pena que a las autoridades les haya “cogido lo tarde”, y más cuando es sabido, y hasta el pueblo llano lo entiende, que guerra avisada no mata soldado… y si lo mata es por descuidado.