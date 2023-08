Email it

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Para dentro de dos días están anunciados los resultados del X Censo Nacional de Población y Vivienda, inicialmente prometidos para el primer trimestre, pero que publicados al octavo mes para el gobierno resulta un récord histórico.



Lo importante es que probablemente la colectividad nacional disponga desde el próximo jueves de estadísticas que se aspira sean suficientemente confiables como para diseñar políticas públicas y tener información real de las características demográficas, económicas y educativas de nuestra población.



También nos ofrecería datos sobre volumen y crecimiento poblacional, distribución de la población en el espacio geográfico y un aspecto sensible como la migración.



El X Censo Nacional de Población y Vivienda ha sido un proyecto de gran envergadura que tuvo algunos ruidos, desde las incidencias presentadas la primera semana que obligaron a ampliar el periodo de levantamiento para garantizar la cobertura del proceso.



Inclusive, fueron frecuentes las quejas de sectores poblacionales que alegaban no haber sido cubiertos y las inconformidades del personal reclutado.



Con el paso de las horas crecerán las expectativas, pese a la confianza mostrada por el presidente Abinader en su rendición de cuentas el 27 de febrero pasado, cuando destacó que el censo se había realizado con “gran éxito y con una operación logística y tecnológica extraordinaria”.



Es retador para lo que pueda traer el conteo, el “Registro Sociodemográfico de las comunidades dominicanas residentes en el Exterior”, presentado en febrero por el Index, organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, y que consigna que al 31 de diciembre pasado, 2,835,593 personas de origen dominicano residen oficialmente fuera del país, 2,393,718 de ellas viven en EE.UU, y 188,308 en España, los dos países con mayor presencia de quisqueyanos.



Aunque ya la JCE anunció que utilizará los datos del censo de 2010, su padrón electoral de más de ocho millones de dominicanos hábiles para votar sería un referente para los porcentajes que se ofrezcan, lo mismo que la comparación “imaginaria” con los extranjeros en el país, que si bien no fueron empadronados, para algunos sectores se cuentan por millones.



elCaribe, que ha sido referente de la agenda nacional y símbolo de la prensa dominicana, que ha acompañado al pueblo en jornadas cruciales como esta, estuvo ofreciendo total respaldo al censo y abogó siempre por garantizar su éxito, por lo que confiamos en que sus resultados justifiquen la dimensión del esfuerzo realizado.