Esta vez no se podrá apuntar con dedo acusador hacia las autoridades sanitarias por haberse dejado sorprender, como era lo habitual, por el dengue.



El lanzamiento, con cierta anticipación, de una jornada nacional que integra a diferentes instituciones, a lo que se suma un llamado a la población para que mantenga sus entornos limpios para que el mosquito transmisor no encuentre dónde reproducirse, podría marcar una diferencia con lo que ha ocurrido en años anteriores, lo que resulta más que oportuno porque la OPS prevé un considerable incremento de la enfermedad en toda la región.



Esta temprana jornada nacional podría evitar que se repitiera lo que sucedió el año pasado, cuando el presidente Abinader tuvo que convocar de urgencia y conformar un Gabinete de Acción Contra el Dengue, apenas horas después de que las autoridades de salud aseguraran que la situación estaba controlada.



Esa intervención directa del mandatario era un indicador de que algo andaba mal con una patología para la que existe un protocolo probado, por lo que resultó injustificable que a las autoridades les amaneciera tarde.



El momento no es para lamentarse ni rasgarse las vestiduras por lo que pudo haberse hecho y no se hizo, sino para brindar apoyo a la jornada nacional recién anunciada, con la exhortación a replicar algunas iniciativas desplegadas por el Gabinete de Acción Contra el Dengue, y que se incluya a otros ministerios y direcciones generales para que trabajen con Salud Pública.



Que se disponga, además, el aumento de la capacidad y eficiencia de las emergencias hospitalarias, así como garantizar que tengan los recursos necesarios y se facilite el acceso a pruebas de diagnóstico.



Asimismo, hay que aplicar con rigor el manual existente que manda a orientar a la ciudadanía mediante campañas a mantener la limpieza, eliminar desechos que pueden acumular agua estancada, usar insecticidas y mosquiteros en sectores vulnerables y evitar la acumulación prolongada de residuos.



También se debe fumigar en los posibles reservorios e integrar a la comunidad en un trabajo intersectorial con entidades públicas, privadas y de la sociedad civil.



Aprovechemos esta jornada contra el dengue y pongamos el acento en tareas preventivas, que implican el compromiso de todo el país.