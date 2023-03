Email it

Hace 179 años los dominicanos conseguían en Santiago, el 30 de marzo de 1844, una épica victoria sobre las tropas haitianas, con la que se consolidó la independencia nacional y se afianzó la determinación de tener una patria libre de toda dominación extranjera.



La derrota de los adversarios haitianos fue recibida con alegría luego de que las huestes criollas, comandadas por el general José María Imbert, resistieran cinco ataques, por dos flancos, en los que los invasores tuvieron 600 bajas y una mayor cantidad de heridos. Los nativos no contaron pérdidas.



Como en todas las batallas, cuando un ejército organizado se enfrenta con un pueblo dispuesto a luchar hasta la última gota sangre, suele ser el pueblo el que pone en desbandada al ejército porque no hay arma más poderosa ni división más temible que la que está dispuesta al sacrificio supremo.



El general Imbert pronunció estas palabras para la posteridad: “Por una protección manifiesta de la Divina Providencia, el enemigo ha sufrido semejante pérdida sin que nosotros hayamos tenido que sentir la muerte de un solo hombre ni tampoco haber tenido un solo herido. ¡Cosa milagrosa que solo se debe al Señor de los Ejércitos y a la justa causa!”



No fue Imbert el único héroe, (Pedro Eugenio) Pelletier y (Achille) Michel, en el campo de batalla, (Fernando) Valerio, que con su carga, selló el triunfo definitivo; (José María) López con su artillería, (Ángel) Reyes, con su batallón “La Flor”, formado por la juventud de Santiago, Juana Trinidad, conocida también como “Juana Saltitopa” o “La coronela” son solo algunos de los protagonistas de esta magna jornada que consolidó nuestra independencia.



Vaya pues, en este 179 aniversario de una batalla desigual que se selló con el triunfo de las fuerzas dominicanas, nuestro sentido homenaje a los héroes que arriesgaron sus vidas para tener una patria de la que hoy nos sentimos orgullosos.



“Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor”, dijo Juan Pablo Duarte, pero a nuestros héroes el honor jamás les faltó, y lo demostraron con su ejemplo de lucha todas las veces que fue necesario.