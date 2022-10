Email it

Una mujer de 32 años que ingresó al país el pasado lunes por la provincia La Altagracia desde Puerto Príncipe, Haití, es el primer caso diagnosticado de cólera, por lo que las autoridades sanitarias dominicanas han activado el comité de respuesta para esos casos.



A propósito de ese comité de respuesta, Salud Pública debiera precisar que no necesariamente se trata de una “alerta epidemiológica” por cólera, sino de un “cerco epidemiológico” con todas las personas con las que pudo haber tenido contacto la mujer infectada.



Establecer esa diferencia es importante, porque la noticia podría divulgarse y tergiversarse para dañar al país y en especial al turismo.



Pero este primer caso conectado con el brote en Haití debe mover a que las autoridades sean más proactivas y empáticas con la población.



Hay una experiencia acumulada en el manejo de casos de cólera, y el doctor Bautista Rojas Gómez, a quien le tocó manejar del lado dominicano como ministro de Salud Pública el gran brote de 2010 en Haití, hace recomendaciones atendibles.



Propone, a partir del supuesto de que ahora en Haití no hay ningún tipo de control, diferente a aquella vez cuando había más estabilidad, “desempolvar” un libro en el que se recogieron las experiencias, avalado por la Oficina Panamericana de la Salud y por el Centro de Enfermedades Transmisibles de Atlanta.



Pide que en todos los puestos fronterizos se coloquen gomaespumas impregnadas de cloro por las que deben pasar vehículos y personas a pie con zapatos puestos; luego lavamanos y baños portátiles con jabón y detergente; un celoso cuidado de las fuentes de agua (arroyos, canales) y el sistema de vigilancia epidemiológica declarado en emergencia.



El cólera es una enfermedad que se disemina muy rápidamente por su forma de transmisión hídrica y por estar estrechamente relacionado con la higiene de las personas.



Es tiempo de una campaña más intensiva para orientar y crear conciencia; insistir en las medidas preventivas y no perder de vista ni un instante la evolución del brote en Haití, donde se reportan 22 muertes y se registran más de 600 casos sospechosos.