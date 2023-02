Luego del fatídico hecho del domingo en Santiago, donde en medio de las celebraciones del carnaval un policía mató al niño Donelly Joel Martínez, de 11 años, la imagen del cuerpo del orden ante la sociedad vuelve a caer por el suelo.



Y se acrecienta en la gente el escepticismo acerca de cuánto ha calado entre sus miembros lo que el presidente Abinader define con orgullo como la más profunda transformación y reforma de esa fuerza.

Pero la realidad se está encargando de demostrar que el éxito del proceso no dependerá de la voluntad del mandatario, pese a que ha mostrado determinación para llevarlo a cabo.



Con los aportes del grupo de trabajo creado en la fase inicial de la encomienda, surgieron voces desde distintos litorales que anunciaban que se había arribado a un punto sin retorno, y que solo faltaría dar continuidad en el tiempo a los planes elaborados. Sin embargo, con cada hecho como la muerte del niño Donelly, esos cambios parecen retornar a cero.



No necesariamente es así, aunque el dolor por tantos hechos escandalosos en su seno sugieran lo contrario y se nos presente una institución antítesis de la reforma que se promociona, con la formación de un policía que reniegue del esquema de los excesos y que no accione en contra de la ciudadanía.



No es una excusa de nuestra parte, pero en la actual policía se han producido cambios positivos.



Ponderarla a partir del bochornoso comportamiento de un grupo de sus agentes el domingo en Santiago, sería una generalización que no ayuda a comprender que es un conglomerado masivo, con tantas desviaciones como las hay en la sociedad a la que pertenecen.



Beneficiaría más que se apueste siempre por los agentes correctos, que son mayoría, y se avance en la construcción de un modelo de policía diferente.



La mejor manera de extraer enseñanzas positivas de un hecho despreciable como el asesinato de Donelly, es no desperdiciar oportunidad, por negativa que fuere, para “golpear” donde sea necesario en busca de una real reforma institucional, operativa y funcional de la llamada institución del orden público.