Temporada ciclónica y cambio climático

Hoy, 30 de noviembre, figura en el calendario como fecha en la que concluye la temporada ciclónica 2022 en el Atlántico, durante la que se registraron 16 tormentas con nombres, ocho de ellas con categoría de huracán, uno de los cuales, Fiona, impactó en nuestro territorio. Y hubo otra gran lección: el diluvio del día cuatro de este mes.



Precisamente con el ejemplo de las torrenciales lluvias de ese viernes, con ocho personas fallecidas y cuantiosos daños materiales, es que el final de la temporada ciclónica en estos tiempos no es para celebrar, porque fenómenos atmosféricos de gran impacto pueden suceder en cualquier lugar y momento del año.



Los efectos del cambio climático por las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global no son una amenaza difusa, sino la proximidad palpable de un planeta vacío, donde los humanos se sumen a las especies extinguidas.



De ahí que el final de la temporada de huracanes no significa pasar la página de estos desastres, sino una razón más para preocuparnos en territorio dominicano por su condición insular, lo que lo hace más vulnerable a la variabilidad del clima.



La alerta debe ser permanente; hay que abandonar la indiferencia y dejar de vivir de espaldas a estas cuestiones; hacerle caso a la ONU que nos recuerda que no se puede hablar como si fuera un problema del futuro y no de ahora mismo, porque mañana será tarde.



Un Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, organismo científico convocado por la ONU, advierte que la temperatura de la Tierra ha subido desde el siglo XIX 1.1 grados Celsius y dentro de dos décadas podría llegar a 1.5 grados, lo que desde ya asegura que el futuro será más caluroso.



“Cientos de millones tendrían que luchar por el agua debido a las graves sequías. Algunas especies animales y vegetales que hoy en día viven, desaparecerán”, exponen los expertos.



El cambio climático predice el mundo que dejaremos a las generaciones futuras, necesitamos crear conciencia y prepararnos para enfrentar esta terrible amenaza para la vida sobre el planeta.