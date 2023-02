Esta es la expresión popular de algo que arrasa por lo bajo, la batata está a flor de tierra y usamos mucho el término cuando un huracán es tan poderoso que deja el suelo al descubierto.



Hace unos días, miraba, como siempre, los programas de la buena amiga Nuria Piera. Trataba el tema de la seguridad social y la actitud asumida por el Colegio Médico Dominicano de suspender las atenciones en este momento a varias de las administradoras de riesgos de salud. (ARS)



Aquel que entendía, como al principio fue, que los reclamos serían contra una ARS en particular erraba, el fin del propósito del dirigente del Colegio Médico, Senén Caba y su directiva, es la destrucción del sistema en su totalidad.



Con razón me decía un buen amigo mío que al doctor Waldo Suero lo echarían de menos. Hay que reconocer en él un gran huelguista a favor de los intereses de los médicos, pero una persona que entiende que, con sus defectos, lo que tenemos hoy es mejor que lo que teníamos, se llamaba seguridad social y no era ni social ni segura.



Era un sistema corrupto del que muchos se beneficiaron, haciendo supervisiones de obras que no existían, negocios con empresarios y sindicalistas, médicos, haciendo la salvedad de que no eran todos, aún guardo la relación de las muchas consultas que daba en el Hospital Robert Reid el doctor Suero, la cual tan amablemente me hizo llegar.



Recuerdo al doctor Suero acusarme de que me quería beneficiar teniendo una ARS o una AFP. Fui de los grandes promotores desde la presidencia del Conep del sistema que tenemos hoy, una copia del modelo chileno.



Hoy, lejos de tener empresas en el sistema de seguridad social, soy un proveedor de salud, sin fines de lucro, orientado a la población que más lo necesita. En mi relación con las ARS, empresas como cualquier otras, discutimos precios, glosas y sin decir que estas son perfectas porque nadie lo es, han jugado un papel importante en nuestro sistema, que ha adolecido de no tener atención primaria, lo que lo hubiera hecho más económico: la culpa ha sido del CMD que se ha opuesto rotundamente.



Arismendi Díaz Santana dirigió el equipo que trabajó y logró promulgar la Ley 87-01. Hace una comparación muy interesante entre la ARS que maneja el doctor Caba, que gasta más de lo que da en servicios y Senasa.



Aquí copio algunas de las declaraciones del economista Díaz Santana: “¿Cómo condenar el afán de lucro, si la ARS del CMD se queda con 37 pesos de cada 100 que recibe? ¿Quién beneficia más a los afiliados, una ARS que paga tan poco y se queda con tanto, u otras ARS que pagan tanto y se quedan con tan poco?”. El caso de Senasa, que de cada 100 pesos que cobra devuelve en servicios 90 pesos.



Con esto también hay que tener cuidado. Hoy Senasa es una gran Administradora de Riesgos de Salud, soy testigo, pero no corramos el peligro de que por que hoy, como en el pasado reciente, esté administrada por gerentes eficientes y pulcros, en un futuro que tengan un monopolio o peor aún caigan en manos del CMD, encontremos que no sólo gasta 20 millones en unos promotores que no entendemos, sino que de cada 100 pesos que paguemos 1 peso vaya a las atenciones médicas y 99 pesos a gastos.



Con el aumento reciente de la cápita aprobada los médicos recibirán 2,667 millones más anuales. Esto no va a mejorar las atenciones de los pacientes, que no ha estado en la preocupación de Senén Caba, creo que tampoco los médicos, porque su fin es contra el sistema y los propios médicos terminarán siendo perjudicados. Para que quede claro, soy un creyente de que a los médicos y personal de salud hay que pagarles mejor.



Conozco muchos médicos a los que admiro, veo cuando un paciente necesita una cirugía costosa sin seguro o sin copago, como comparten con la institución la diferencia, reduciendo sus honorarios. Nunca puedo permitir meterlos en el mismo saco, sería muy injusto.



Ya tenemos suficiente con la ADP, para ahora permitir al CMD, que ha demostrado no saber manejar su propia ARS, querer adueñarse del sistema.



En el programa de Nuria decía el presidente del CMD, “empezamos por una en Santo Domingo, ya tenemos las tres grandes paralizadas, pero ya otra en el este y en el norte del país”. Su plan está claro doctor, a usted la salud le importa poco, quiere implantar de nuevo un sistema ineficiente, incapaz de dar soluciones de salud, más costoso de lo que es actualmente y no digo corrupto, porque habría que esperar que llegue.



Le aseguro que no será así, que la sensatez en el CMD, donde muchos que conozco me han expresado su disgusto al ver como los pacientes van posponiendo atenciones perentorias por falta de seguro. Mantener la salud no es sólo atendiendo las emergencias, la salud es preventiva.



Doctor, estoy seguro de que recordando ese juramento hipocrático que hizo años atrás, contribuirá para que las ARS entiendan sus reclamos, también escuchar las posiciones de estas, todo en un clima de armonía para que beneficie a los pacientes.