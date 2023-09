Lo que se sabe de la alianza electoral entre PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, es que se está negociando para tratar de extenderla más allá de las plazas incluidas en el acuerdo anunciado hace exactamente un mes. Se ha insistido en que la idea es llevarla a las principales demarcaciones. Voceros oficiales y oficiosos de esos partidos hablan, en récord y fuera de récord, de los esfuerzos que se están haciendo en esa dirección. Pero unas expresiones de José Francisco Peña Guaba en las redes se convirtieron en una voz de alerta, y al mismo tiempo generadora de alarma, para quienes confían en el éxito de las negociaciones entre opositores. En resumen, Peña Guaba plantea dos cosas. Primero, que no se ha logrado ni se logrará extender el acuerdo, y segundo, que si no se hace, no habrá posibilidades de competir en las elecciones con el oficialismo.



Doliente, pero no vocero



Se podrían minimizar los planteamientos y reclamos de Peña Guaba porque él, en realidad, no es de los negociadores de la alianza. De hecho, su partido es el Bloque BIS, y los que están inmersos en las negociaciones son los tres mayoritarios, PLD, FP y PRD. Pero José Fran es doliente del proceso, y no solo fue el primero que habló de la necesidad de que se produzca un entendimiento en la oposición, sino que es uno de los que más han insistido en ampliar el acuerdo. A pesar de su fama de armador y estratega, Peña Guaba, al parecer, no ha sido invitado a participar en el proceso.



Dificultades del proceso



Los que sí pueden hablar de la alianza no lo han dicho, pero en realidad ha sido difícil ampliar el acuerdo como han planteado, incluso públicamente, figuras como Carlos Amarante Baret, del PLD. Y como se advirtió desde el principio, mientras más pase el tiempo, más difícil sería, porque los aspirantes a cargos electivos que podrían ser sacrificados, van avanzando en la promoción de sus proyectos, y se sienten con derechos adquiridos. Una visita de cualquier aspirante al Tribunal Superior Electoral o al Tribunal Constitucional es algo que no desearían los promotores de una alianza que ya ha tenido muchos ruidos.