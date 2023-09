Así como el Frente Patriótico es mencionado como el principal ejemplo de un acuerdo electoral exitoso, cuando se habla de alianzas fallidas, siempre se menciona la alianza rosada, debido a que no llenó las expectativas que tenían sus promotores. Se trataba de una alianza de dos partidos mayoritarios, el PRD y el PRSC, materializada para las elecciones legislativas y municipales del 2002. Aunque no estaban en su mejor momento, sus números no eran tan malos, debido a que en la encuesta Gallup realizada antes del acuerdo, los blancos sobrepasaban el 25 por ciento y los rojos marcaban 18.



Alianza rosada



La alianza rosada, se escribió y se escribe así, con minúsculas, no por fallida, que lo fue, sino porque ese realmente nunca fue un nombre propio. A un periodista se le ocurrió ese nombre por la liga de colores y así se quedó. Oficialmente se le bautizó como Gran Alianza Nacional, pero esa denominación nunca cuajó. De hecho, como los problemas arrancaron tan temprano, algunos le pusieron el apodo de Gran Alianza “Nació-mal”. La alianza logró 10 senadores, 6 del PRD y 4 reformistas. En las alcaldías les fue mejor a los rosados, porque obtuvieron 80. Pero como recuerda Jatzel Román, para el PRD fue una gran derrota porque perdió más de la mitad de las que tenía, mientras el PLD, con 67, multiplicó las suyas casi por nueve.



Causas del fracaso



El PRD y el PRSC enfrentaban problemas internos al momento de hacer la alianza, y estas diferencias se agudizaron con el acuerdo. Ninguno de los dos partidos tenía un líder que aglutinara las fuerzas internas, sino direcciones colegiadas, no necesariamente cohesionadas. La distribución de candidaturas, como en cualquier alianza de ese tipo, implicó sacrificar a cientos de aspirantes a distintos cargos, lo que agudizó los conflictos internos. Otro elemento en contra es que se trataba de dos partidos de oposición enfrentando a un partido en el poder que además estaba unificado en ese momento. El PLD y sus aliados se aprovecharon de las desavenencias de sus adversarios y pusieron a funcionar la “ambulancia” para “recoger heridos”. Es decir, conquistaron a muchos de los disgustados.