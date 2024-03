El acto que realizaron ayer los promotores y principales figuras de la alianza opositora tenía como principales objetivos animar a los dirigentes y miembros de los partidos que conforman la coalición, y enviar un mensaje hacia afuera, de unidad. Quizás hay un tercer objetivo, y es convencer adentro y afuera, de las posibilidades de triunfo en las elecciones de mayo. Es posible que se hayan logrado las dos primeras metas. La arenga era necesaria después de los resultados de febrero, y de seguro el ánimo de morados, verdes y blancos mejoró bastante después de la actividad. En cuanto al mensaje de unidad, también era necesario e incluso debió hacerse antes de las elecciones municipales, porque hay muchas ideas que estaban en el ambiente: Que es una alianza rara, que algunos de los líderes la aceptaron porque era obligatoria, que hay diferencias irreconciliables, y apuestas al fracaso, entre otras. No se borrarán del todo esas percepciones, pero ayuda el que se vea juntos a los protagonistas. La parte más difícil es la de convencer de que todavía se puede impedir el triunfo del oficialismo.



Imperativo



El intento de tomar un segundo aire, o de que parezca que se está haciendo, era obligatorio, pero a la vez es una admisión de que la situación no es auspiciosa. El acto se convocó desde el viernes pasado, para realizarse un Lunes Santo, lo que refleja la premura que existía entre los opositores. La parte negativa es que se crearon demasiadas expectativas, incluso sobre posibles acciones que no estaban entre las reales posibilidades, como la de retirar candidaturas.



El logro



Se puede concluir en que, de lo que se trataba, básicamente es de que aparecieran juntos los principales líderes del PLD y de Fuerza del Pueblo, que era algo que se había intentado y no se había logrado. Lo de juntarlos ya es un logro, aunque el lenguaje corporal de algunos no reflejaba distensión ni agrado. El acto tendrá su impacto, pero que sea considerado un punto de inflexión, ya es otra cosa.