Independientemente de los resultados de las elecciones del domingo, los partidos tienen la tarea inmediata de propiciar que fluya el relevo, que los más jóvenes participen activamente, que asuman candidaturas y puestos de dirección. Es decir, que se haga lo que siempre se ha dicho que se va a hacer, pero que casi nunca ocurre, o no se da de manera plena. El momento político impone que se dé esta renovación. En el certamen del domingo se enfrentan un presidente que agotará el segundo chance de aspirar que le concede la Constitución y otro que ha ocupado tres veces la presidencia. Ninguno se va a retirar, ni tienen por qué hacerlo, pero es un factor que debe abrir oportunidades a las figuras del relevo.



La transición que protagonizó Leonel Fernández



Leonel Fernández comenzó a destacarse como figura política hace 30 años, como candidato vicepresidencial, y dos años después era presidente. Fue en un momento histórico particular, cuando el escenario era dominado por Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Fernández sigue siendo uno de los protagonistas de la actividad política en el país, junto a otros que a partir de este proceso, están llamados a experimentar un natural declive, como Danilo Medina, Hipólito Mejía y Miguel Vargas. Esas figuras han dominado el escenario, sumándose a ellos, en los últimos años, Luis Abinader que si gana las elecciones y agota otro periodo deja de ser presidenciable, pero aun no le toca jubilación, por falta de antigüedad en el servicio.



Una larga lista



Las nuevas figuras del PRM tienen la ventaja de que se están probando en roles importantes en el Estado, como David Collado, Carolina Mejía, José Paliza, Yayo Sanz, Wellington Arnaud, Fellito Suberví, Carlos Bonilla, Jean Luis Rodríguez, Gloria Reyes y Juan Garrigó. En el PLD tienen a Juan Ariel Jiménez, José Dantés, Johnny Pujols y Karen Ricardo, entre otros. En Fuerza del Pueblo habrá muchos, pero con poca visibilidad. Básicamente Omar Fernández y Rafael Paz son los que han brillado.