En casi toda competencia de dos contendientes, por diversas razones, uno sale favorito y otro en desventaja. En las elecciones municipales del próximo domingo ocurre lo mismo. Hay quienes lucen con mayores posibilidades de ganar que otros, aunque se trata de un proceso particular, donde hay cientos de elecciones, con el agravante de que los certámenes electorales locales no son tan medidos por compañías encuestadoras como las elecciones nacionales. En el Gran Santo Domingo, por ejemplo, es bastante obvio que hay algunas figuras que se han convertido en los candidatos o candidatas a vencer. No significa que necesariamente van a ganar, pero parecen ir por el carril de adentro.



DN y SDE



En el caso del Distrito Nacional, no se discute que Carolina Mejía, del PRM, sale con ventaja, no solo porque es la alcaldesa actual, sino porque sus niveles de aceptación y popularidad se han mantenido en las alturas. Su contrincante Domingo Contreras se ha preparado para el puesto, pero la lleva difícil, aun con el apoyo de los tres principales partidos de oposición. Carolina es la protagonista de su campaña y también de la de su adversario, muestra más que suficiente de que es la favorita.



En el caso de Santo Domingo Este, lo que se ve desde afuera es que hay competencia entre el candidato oficialista, Dío Astacio, y el del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Alberto Tejeda. El hecho de que en esa demarcación no se lograra la alianza opositora favorece a Astacio, y la percepción casi generalizada ubica a Julio Romero, de la Fuerza del Pueblo, en un tercer lugar.



SDO, SDN y Los Alcarrizos



En Santo Domingo Norte, el alcalde Carlos Guzmán, de la FP mantiene su condición de favorito por tener el puesto y haber logrado el respaldo de su antiguo partido, el PLD, luego de algunas resistencias de sectores morados. Betty Gerónimo lo reta con una candidatura fresca y apoyada por el presidente Luis Abinader. En Santo Domingo Oeste sería una sorpresa que no gane Francisco Peña, y más sorprendente aún sería que Junior Santos no vuelva a la alcaldía de Los Alcarrizos.