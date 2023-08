Email it

En lo que se denomina como el Gran Santo Domingo confluyen dos plazas fundamentales para las elecciones municipales de febrero y congresuales y presidenciales de mayo. El Distrito Nacional, con su importancia real y simbólica, y la provincia Santo Domingo, la de mayor población en el territorio nacional. Por la importancia de esas áreas geográficas, los partidos se esfuerzan por llevar candidaturas competitivas a nivel local. Hay una serie de aspectos que están por definirse en el Distrito y en los municipios de la provincia Santo Domingo, que sin dudas impactarán en los resultados locales.



La alcaldía del Distrito



La mayor interrogante que existía con respecto al Distrito Nacional es si Carolina Mejía repetiría como candidata a la alcaldía o si el PRM presentaría a un nuevo candidato. Por lo que se ha visto en los últimos días, el partido oficialista va a lo seguro. Ese siempre fue el plan de la alta dirigencia, pero dependía de la decisión de la alcaldesa, y al parecer, ya la han convencido. De ser así, se le presenta un dilema a la oposición que hasta ahora ha concertado una alianza, pero que deja fuera las grandes plazas. Si van separados, Domingo Contreras será el candidato del PLD y Rafael Paz, por Fuerza del Pueblo. Se insiste en la versión de que se busca extender la alianza, y llevarla hasta allá implicaría sacrificar a uno de ellos.



Los municipios



La misma interrogante, sobre la posible extensión de la alianza, cabe para los municipios de la provincia Santo Domingo. En el caso de Santo Domingo Este, el municipio cabecera, los dos partidos de oposición han definido claramente sus candidatos al cargo. Luis Alberto Tejeda va en la boleta morada y Julio Romero por la verde, por lo que incluir ese municipio en el acuerdo también significaría sacrificar a un candidato ya lanzado al ruedo. Pero distinto al Distrito Nacional, el PRM no la lleva tan fácil, porque no parece que tenga un candidato sólido. La nominación se la disputan Manuel Jiménez, Adán Peguero, Dío Astacio, Robert Arias y Mérido Torres, y no se sabe dónde está el dinero.