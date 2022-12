La senaduría del Distrito Nacional es uno de los puestos políticamente más relevantes entre todos los cargos electivos del país. Aunque los 32 senadores, después que son electos, son exactamente iguales en el hemiciclo, cada senaduría tiene una importancia distinta desde el punto de vista político-electoral. La del Distrito Nacional encabeza la lista, y eso sigue siendo así, incluso luego de la división de la capital y la creación de la provincia Santo Domingo. La Capital es una plaza electoral de importancia real y simbólica.



Solo hay que ver la estatura política de quienes han ocupado la senaduría de la demarcación. Para las próximas elecciones, ya han comenzado a salir a flote las aspiraciones al cargo, y se espera que con la entrada del 2023 el panorama comience a definirse a lo interno de los partidos.



PRM



Y a Faride Raful ha dicho que tiene intenciones de seguir como senadora. Aunque no hay encuestas confiables a mano que permitan conocer sus actuales niveles de aceptación, es evidente que no está en su mejor momento, y dentro del propio PRM no parece haber mucho entusiasmo con relación a su posible repostulación. Pero no se puede descartar porque el campeón, o campeona, siempre tiene ventajas relativas sobre los retadores, y ella actualmente posee la faja. El principal candidato a la nominación Orlando Jorge Villegas, ahora mucho más conocido y con mayor proyección, ya que puede exhibir éxitos tangibles como diputado. En sus últimas actividades políticas ha quedado claro que cuenta con gran respaldo en la militancia. Ahí también recibió un espaldarazo de figuras como Alfredo Pacheco, Ito Bisonó, Yayo Sanz Lovatón y Aníbal Díaz.