En la lista de aspirantes a la senaduría del Distrito Nacional se encuentra otro joven líder del PRM en la Capital, el diputado Aníbal Díaz. Su experiencia como legislador es breve, pero intensa, pues apenas agota su primer periodo como diputado, pero es uno de los más activos, y tiene una gran apuesta, que es un proyecto de ley de salud mental. El rol que ha jugado como congresista sería su principal aval para aspirar al cargo que hoy ostenta su compañera de partido, Faride Raful. Su otra fortaleza es el respaldo que ha logrado a nivel de dirigencia y la militancia. Su equipo ha mostrado los resultados de una encuesta hecha a lo interno del partido oficialista que lo colocan en la delantera, con más de un 40 por ciento. Ahí es medido junto a Faride, Roberto Ángel Salcedo y Orlando Jorge Villegas. Lo interesante es que en esta lista se puede decir que son todos los que están, aunque no necesariamente están todos los que son.



El caso Pacheco



Alfredo Pacheco es uno de los principales líderes del PRM en el Distrito Nacional que ya ha alcanzado relevancia nacional por sus periodos como presidente de la Cámara de Diputados. No se puede decir que tiene un perfil meramente legislativo, porque también lo municipal es parte de su discurso e incluso de su trayectoria. Ha sido regidor, pero también candidato a la alcaldía. Con esas condiciones, tiene varias opciones con miras a las elecciones del 2024. Puede optar por repetir como diputado, pero también podría buscar una de las dos principales candidaturas de la más importante plaza electoral del país: la alcaldía o la senaduría. Los que lo han tanteado saben que él mismo no ha tomado una decisión. Lo único que parece seguro es que estará en la boleta, pero aún no se sabe con cuál candidatura.