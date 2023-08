La prioridad para los partidos en cuanto al proceso de definición de sus ofertas para las próximas elecciones debe ser el aspecto municipal, en vista de que para las elecciones de ese nivel faltan menos de siete meses. En el caso del Distrito Nacional, hay dos aspectos que están pendientes, y el principal de ellos, porque afecta a oficialistas y a opositores, es la decisión de Carolina Mejía en torno a su posible repostulación. Lo otro que está por definirse es si habrá o no alianza opositora, y si abarcaría la principal plaza del país. En caso de que no haya alianza, es casi seguro que los candidatos a la alcaldía serán Domingo Contreras, por el PLD, y Rafael Paz, por Fuerza de Pueblo.



La senaduría



Con menos prisa, los partidos tienen que definir la candidatura senatorial de esta importante demarcación. En el PRM, el asunto huele a repostulación. Aunque se habla mucho, dentro y fuera de ese partido, de que la senadora Faride Raful no está en su mejor momento, es sintomático el hecho de que no aparecieran muchos aspirantes a sustituirla. El partido oficialista se ha reservado la candidatura, y como en el caso de la alcaldía, es una reserva que tiene nombre y apellido.



Verdes y morados



Con la candidatura senatorial de Fuerza del Pueblo, ni el propio Omar Fernández ha logrado confundir, aunque lo intentó. Siempre estuvo claro que era el candidato natural. Rafa Paz, el otro dirigente que tenía ese perfil, desde temprano dio señales de que su mira estaba puesta en la candidatura a la alcaldía. El hijo del expresidente es hasta ahora el candidato para tratar de destronar a la hija del poeta, aunque tampoco se puede descartar que finalmente opte por quedarse en el Congreso, pero como diputado. En el caso del PLD, parecía que José Dantés Díaz era la línea, hasta que un senador de la frontera, casi de manera repentina, se convirtió, o lo convirtieron, en aspirante a representar la capital.