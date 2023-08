En vista de que todo indica que Faride Raful será nuevamente la candidata a la senaduría del Distrito por el PRM y que Omar Fernández será postulado por Fuerza del Pueblo, solo le faltaría al PLD definir esa candidatura. Paradójicamente, fue en los predios morados donde comenzaron a fluir más temprano las aspiraciones para ese puesto electivo. Se declararon temprano como aspirantes el diputado Gustavo Sánchez, el exministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas y el secretario de asuntos jurídicos del PLD, José Dantés Díaz.



Cambio en el panorama



El retiro de uno de los aspirantes, y la pasividad de otro, dejaban a un tercero como el virtual candidato. Ese era el escenario hasta hace pocos días. El diputado Sánchez decidió declinar, y el otro Sánchez, el exministro, que se convirtió en una figura conocida y valorada luego de su desempeño frente al covid, ha mantenido sus aspiraciones, pero no se siente. En cambio, José Dantés ha estado muy activo promoviendo sus aspiraciones tanto en las redes sociales como en el terreno. Ya se visualizaba dentro y fuera como el candidato, pero la sorpresiva aparición en el panorama del senador de Elías Piña, plantea una reconfiguración del panorama.



De la frontera al Distrito



El rumor de que Yván Lorenzo buscaría la candidatura a senador por el Distrito comenzó hace días, y ayer lo confirmó el propio legislador. Se trata de una candidatura reservada, por lo que a la cúpula le tocará decidir, aunque se espera que con encuestas a mano. Al parecer, desde el punto de vista legal no hay obstáculos, porque Lorenzo reside en el Distrito Nacional, pero la decisión no deja de resultar chocante.

Lorenzo, que dentro del PLD pertenece al grupo de Francisco Domínguez Brito, había decidido no aspirar por la provincia que representa, lo que dejó el camino libre a Adriano Sánchez Roa. La paradoja es que ahora se enfrenta internamente a un compañero que jugó un rol protagónico en la preservación del puesto que Lorenzo ganó precariamente en el 2020. Cosas de la política…