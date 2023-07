Email it

En algún momento parecía que estaba bastante claro cuál iba a ser la oferta electoral de los tres principales partidos políticos en el Distrito Nacional, al menos en lo que respecta a las dos principales candidaturas, pero por algunos hechos ocurridos, y otros que podrían ocurrir, en este momento se podría decir que casi nada está definido y muchas cosas pueden pasar que incidan en la confección de la boleta del PRM, del PLD y Fuerza del Pueblo, en cuanto a las nominaciones a la senaduría y a la alcaldía.



Decisiones en suspenso



La hasta ahora negativa de Carolina Mejía a buscar su reelección como alcaldesa por el PRM genera una dosis de incertidumbre en ese partido, aunque la parte positiva para el oficialismo es que la cantidad de aspirantes que se promueven para la nominación ha tenido un efecto dinamizador muy notorio. Otra indecisión que impacta en el panorama es la de Omar Fernández, que se creía que asumiría la candidatura a senador de Fuerza del Pueblo, pero el joven político no solo no ha detenido, sino que ha arreciado una campaña de expectativas en la que sugiere que está contemplando la posibilidad de buscar la alcaldía. Esto, pese a que Rafael Paz es visto como el candidato, tanto desde dentro como hacia fuera. La campaña de Omar no deja de ser confusa y genera diversas interpretaciones. Ante su aparente indecisión, tampoco podría sorprender que finalmente se decida a repetir como diputado, como hizo Alfredo Pacheco, frente a una disyuntiva similar. Eso sería irse por lo seguro.



Separados o juntos



Otro elemento que frena cualquier intento de pronóstico de cuáles serían las boletas de los partidos en el Distrito Nacional es la posibilidad, todavía latente, de que se produzca una alianza entre el PLD y FP. Esto implicaría que los dos principales opositores se repartan las candidaturas y, en el caso de la Capital, se entiende que una de las principales nominaciones sería para un morado y la otra para un verde.