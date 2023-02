Alfredo Pacheco solo tiene dos cosas claras con respecto a su participación en las elecciones del 2024: Que va a aparecer en la boleta de su partido, el PRM, y que irá con grandes oportunidades de ganar el puesto electivo por el que competirá. Lo que aún no sabe, al parecer, es si repite como diputado, en cuyo caso sería con la intención de seguir presidiendo la cámara baja, o si opta por uno de los dos principales cargos electivos del Distrito Nacional, es decir, la senaduría o la alcaldía. Pacheco tiene a favor que, contrario a otros dirigentes de su partido y otras organizaciones, sobre él no puede decirse que su perfil sea exclusivamente para cargos legislativos o municipales, sino que por su trayectoria y las habilidades mostradas, su imagen se presta igualmente para una campaña como candidato a diputado, a alcalde o a senador.



Alcaldía



Es lógico que Pacheco suene como posible candidato a alcalde, ya que buscó ese cargo anteriormente y perdió contra un Roberto Salcedo que estaba en su momento, además de que iba contra un PLD, también en su mejor etapa. Ahora la cosa es distinta. Pero tampoco es que la candidatura está vacante. Se dice que los números de la alcaldesa, Carolina Mejía, están por las nubes, y que ella está en una posición similar a la que en su momento tuvo David Collado. Es decir, que seguir o no en el cargo, prácticamente depende de su decisión. En caso de que no opte por la reelección, en el PRM hay otros aspirantes en fila, pero sin dudas Pacheco sería el número uno.