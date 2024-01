Aunque se usen distintos nombres para el cargo, la costumbre se impone y casi todos llaman jefe de campaña al que un partido político le otorga la responsabilidad de dirigir o coordinar la campaña electoral. En este proceso, no se observan figuras que tradicionalmente han tenido esta responsabilidad, sin embargo, o precisamente por eso, el match luce competitivo e interesante.



Paliza



Con solo 42 años, a José Ignacio Paliza, el PRM le ha dado una responsabilidad que usualmente se les asigna a figuras de mayor veteranía. Después de ser diputado y luego senador de la provincia Puerto Plata, Paliza amplió su radio de acción, al ser electo presidente del partido que nació producto de la división del PRD, donde fue por un tiempo asistente de Ramón Alburquerque. Es uno de los mejores expositores de la política, un aspecto importante para el rol que le ha tocado. Donde tendrá que demostrar más de lo que se ha visto de él es en el trabajo en el terreno, porque hay quienes entienden que no es precisamente su fuerte. Pero ahora que dejará temporalmente el ministerio a su cargo, tendrá tiempo para enfocarse en la campaña. Su frase de batalla es: “Que el triunfo nos encuentre trabajando”, lo que encierra un mensaje a quienes podrían ser invadidos por el triunfalismo.



Maldonado



Rubén Maldonado, dirigente batallador de la Fuerza del Pueblo, cayó como jefe de campaña luego de ser sacrificado como aspirante a la senaduría de la provincia Santo Domingo para facilitar la materialización de la alianza opositora. Es originalmente un dirigente de Santo Domingo Norte, pero su figura adquirió mayor dimensión tras su paso por la presidencia de la Cámara de Diputados. Es tan aguerrido o más que sus homólogos de los otros partidos, aunque estos son mejores expositores que él. Leonelista probado, de los que se la jugaron en el 2020 enfrentando los intentos de reforma constitucional. El cargo es pesado, pero cuenta con la asistencia de gente en su partido con más experiencia en coordinación y manejo de logística como el senador Felix Bautista, que aunque nominalmente no aparezca con grandes responsabilidades se entiende que en el menor de los casos es un “subjefe de campaña”.