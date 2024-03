Al margen de la discusión coyuntural sobre la pertinencia o no de mantener el encuentro del presidente Luis Abinader con la prensa conocido como LA Semanal durante el resto de la campaña electoral, hay que reconocer que en materia de comunicación, el mandatario actual ha logrado establecer un modelo que en alguna medida tendrán que replicar sus sucesores, porque casi encuentra el punto de equilibrio entre el extremo que representan, por un lado, un mandatario que habla mucho, y el otro, el que es mudo y solo habla a través de otros. Ahora eso no se va a reconocer, porque la mezquindad es propia de la política, y estamos en campaña. Hay una parte de la clase política aterrizada, sensata y lo suficientemente noble para reconocer lo positivo de los adversarios, pero todavía no es tan numerosa ni incide tanto.



Los extremos



Cubrir las actividades de Hipólito Mejía como presidente, era una tarea intensa y extenuante para los periodistas que vivimos esa experiencia. El hombre era hiperactivo y su agenda no se daba a conocer con anticipación, por lo que había que caerle atrás. Lo mejor, o peor de todo es que daba dos y tres declaraciones al día. Para los periodistas era ganancia, porque la idea es buscar noticias, y eso era lo que daba Mejía constantemente. Pero, por muchas razones, se trata de un esquema insostenible. El propio Hipólito confesó luego que no pensaba repetir ese estilo si volvía a la Presidencia.



Los cuasi mudos



Leonel Fernández y Danilo Medina son dos políticos con estilos muy distintos, pero como presidentes tenían algo en común, y es que hablaban poco con la prensa. Fernández era y es uno de los mejores expositores de la clase política, pero como gobernante, administraba su silencio. Se dirigía al país solo en ocasiones especiales. Medina, contrario a Fernández, ha sido famoso por su timidez y parquedad, pero al igual que él, delegaba en su equipo el contacto con los medios de comunicación. En materia de comunicación, Abinader rescata lo bueno de sus antecesores, pero como dicen en las redes “aun no estamos preparados para esa conversación”.