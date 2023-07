Dirigentes del PLD, nueve de ellos para ser exactos, estuvieron ayer en igual cantidad de programas televisivos, hablando sobre la marcha realizada el pasado sábado. Tenían algo en común, además de que pertenecen a los principales organismos del partido morado. Todos eran hombres. Eso provocó la protesta pública de la titular de la secretaría de Igualdad y Equidad de Género de la organización política, Claudia Rita Abreu. “Las mujeres no existimos y no fuimos a la marcha”, expresó la dama en su cuenta de Twitter. Su observación es válida para su partido y para los demás, debido a que es evidente que, en la práctica, la igualdad de género está lejos de ser una realidad.



La marcha



La marcha del PLD, por cierto, fue la actividad política más importante del fin de semana. Hubo quienes intentaron minimizarla y buscar “huecos”, una práctica que asumen muchos, sobre todo en las redes, de todos los bandos, pero no parece una línea institucional en ningún caso, porque no es un ejercicio útil ni inteligente. Por cada imagen que muestra el supuesto fracaso de una actividad, aparecen muchas otras que demuestran lo contrario. El PLD es un partido con estructura y aun asumiendo que ocupa un tercer lugar, está en capacidad de hacer actividades tan concurridas como la del sábado.



Más del fin de semana



Fuerza del Pueblo, el único partido que no se había sentido con las inscripciones de precandidaturas, pese a que ofreció números iguales al PRM y al PLD, hizo mucha bulla durante el fin de semana con el movimiento de los aspirantes. De su lado, el PRM recibió a otro alcalde de la oposición, esta vez Guarocuya Cabral, de Moca. El lanzamiento de Orlando Jorge Villegas en busca de la candidatura a alcalde del Distrito Nacional por el PRM es otro hecho a resaltar. Y hubo más, hasta una ñapa: El exreformista Alexis Joaquín Castillo reapareció y se lanzó como aspirante presidencial por un partido que espera reconocimiento.