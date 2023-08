No es lo mismo llamar la reelección que verla llegar, por lo que los partidos de oposición, que ya contaban con que tenían que enfrentar al presidente Luis Abinader en las próximas elecciones, ahora ya lo tienen como el seguro adversario. La repostulación ya es un hecho consumado y no uno “casi seguro”, como lo era hace unas horas. No tienen que cambiar la estrategia, porque simplemente han confirmado algo que ya sabían, pero también confirman otra cosa de la que también estaban conscientes. Y es que necesitan una alianza para poder combatir a un partido en el poder, unificado, y con un presidente con altos niveles de aceptación que apenas se estrena como precandidato. Ya las conversaciones están avanzadas, aunque en el proceso se han dado reveses. El resultado final será importante. Pero no solo es importante, al final, si la alianza se da o no se da, sino también qué tan abarcadora es, y cuántos ruidos provoca. Lo ideal es que la alianza sea amplia, para que pueda ser competitiva.



La alianza ideal



Juntar al PLD y Fuerza del Pueblo y el PRD ya era de por sí una tarea difícil y hasta engorrosa, más por los morados y verdes, porque con los blancos no hay problemas. Miguel Vargas, desde el principio, se mostró dispuesto a conversar con los dos, sea para llegar a una alianza conjunta o a acuerdos de forma separada con cada uno. Pero los partidos liderados por Danilo Medina y Leonel Fernández no solo se separaron hace poco tiempo, sino que después de la separación, uno de los partidos comenzó a crecer en base a captar la dirigencia y militancia del otro. Si aun con ese clima adverso, se logró sentar a representantes de las dos fuerzas, lo lógico es que se intentara una alianza suficientemente abarcadora en términos de candidaturas conjuntas a nivel municipal y legislativo. Pero el rumbo que se ha tomado no es ese, y eso puede tener sus consecuencias negativas. De hecho, se sabe de dirigentes de ambos partidos que aunque tengan buenos números no quieren presentarse si no es con la ventaja competitiva que implica la alianza.