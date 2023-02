El partido Fuerza del Pueblo hasta ahora solo había estado contando y celebrando ingresos de figuras provenientes de otros partidos. No le había tocado ver salir a nadie, al menos, a dirigentes de relevancia. Ayer, salió de sus filas Euclides Sánchez, exsenador de La Vega. Aunque es una pérdida importante, si es un hecho aislado, a la FP solo le tocará asimilar el golpe y salir adelante. Si es el inicio de un éxodo significativo, las posibilidades de competir de la organización liderada por Leonel Fernández se reducirían de manera drástica. La gente de la FP, especialista en atraer figuras de otros lares, especialmente “del viejo partido”, sabe que eso de las renuncias tiene doble impacto: lo que significa en términos reales, y el mensaje que se da hacia adentro y hacia afuera.



Caso Euclides



Ayer circulaba el rumor de que el exlegislador y antiguo secretario del Frente de Profesionales del PLD renunciaría a la FP. La versión se difundía por las redes, y por la misma vía, Sánchez publicó inicialmente un mensaje, cuyo contenido confirmaba que había problemas pero no necesariamente que se iba. En su texto, comparaba los problemas políticos con los problemas de salud. “El médico indica análisis y luego que tiene los resultados ataca las enfermedades que reflejan los análisis de manera inmediata…casi siempre cuando no se actúa a tiempo, los problemas se ponen difíciles” decía en ese primer mensaje. Posteriormente, publicaba su carta de renuncia



Las razones



En su carta, Sánchez dice que en sus dos años de militancia en la FP no pudo concretar su deseo de trabajar y aportar al partido porque no lo dejaron, y se queja de que fue víctima de “desconsideración e irrespeto político y personal”, lo que lo obliga a tomar la decisión que califica de “difícil”. Como se puede ver, no son muy distintos sus argumentos a los que han utilizado muchos peledeístas para abandonar el barco. Lo cierto es que ya se descubrió que la FP también tiene una puerta de salida.