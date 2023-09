“Como anda Santiago anda el país”, es una frase utilizada con fines electorales, que quizás fue inventada por algún político que, en ese momento particular, tenía buenos números en la provincia. Pero la expresión no siempre cuadra, debido a que Santiago es una demarcación muy particular, con características muy propias. Se ha dicho, y los datos lo confirman, que los santiagueros saben fraccionar y votan más por candidatos que por partidos o colores. Por eso se ha dado en varias ocasiones que en la provincia gana un senador de un partido y el alcalde del municipio cabecera es de otra organización. Actualmente se da esa situación. Eduardo Estrella, de un partido aliado al PRM es el senador, y Abel Martínez, del PLD, es el alcalde.



La coyuntura



Una muestra de que no necesariamente Santiago refleja la realidad electoral del país es que allí, actualmente, se da una situación particular, porque todo indica que el que está en segundo lugar en casi todo el país está en tercero en Santiago. Por otro lado, a nivel de la senaduría, la situación está un tanto indefinida y en cuanto a la alcaldía, se dice que el oficialista Ulises Rodríguez está tan sólido en el primer lugar como en su momento lo estuvo su adversario de 2020, que hoy es el alcalde.



La fuerza de Justicia Social



En la recomposición que se ha dado en los últimos años en el sistema de partidos, uno de los hechos relevantes es la aparición en el escenario de Justicia Social, cuyo nacimiento y crecimiento ha estado fundamentado básicamente en una parte del éxodo de dirigentes desde el PLD. Aunque tiene presencia en casi todo el país, la fortaleza de esta nueva organización se siente principalmente en Santiago, donde podría jugar un rol importante en las elecciones. Al partido del exsenador Julio Cesar Valentín ha ingresado cerca de medio centenar de miembros del Comité Central del partido morado, entre ellos, más de una veintena de Santiago. Es un partido que nació con más de 55 funcionarios municipales, entre alcaldes, regidores, directores distritales y vocales. Con esa fuerza inicial, puede inclinar la balanza, sobre todo en la provincia donde es “home club”.