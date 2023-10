En los procesos electorales como en todas las competencias, hay acontecimientos relevantes que representan altas y bajas para determinados competidores. También hay rachas positivas y negativas de las partes, y todo eso influye en el resultado final. Para quienes llevan anotaciones, es muy obvio que en el actual proceso, las últimas semanas han sido dominadas por el oficialismo, mientras la oposición ha estado perdiendo batallas, aunque no la guerra. En este momento, la casi certeza de que se logrará rescatar la Alianza Rescate RD, significa una especie de “airecito” para la oposición, después de una racha negativa importante.



Oficialistas a la ofensiva



Si fuera una pelea de boxeo, en las tarjetas de los jueces debería registrarse que los últimos rounds han sido ganados por Luis Abinader y el PRM. Para muestra, varios botones: Las últimas acciones del gobierno relacionadas con la frontera, independientemente del resultado final, que aún están por verse, han logrado el apoyo de la población. Recientemente, una de las principales figuras de la oposición no solo admitía el hecho, sino que complementaba el dato con una cifra que parecía exagerada. Otro hecho importante fue la realización de las primarias del PRM con asistencia mayor a la esperada, y muy poco pataleo de los perdedores. Para completar, la semana pasada partidos que antes apoyaban al PLD comenzaron a sumarse oficialmente al proyecto reeleccionista. Es algo que se sabía que venía, pero que, al convertirse en realidad, no deja de crear su impacto.



La alianza rescatada



El cuadro se parece al del boxeador que va perdiendo tan claramente que cuando pregunta, a los de su esquina, cómo va frente a su rival, le dicen: “Si lo matas, empatas”. Eso, porque además de lo bien que le ha ido al oficialismo, por el lado de la oposición han salido malas noticias, especialmente relacionadas con el rumbo de las negociaciones para la alianza opositora, que en algunos momentos lucían estancadas, y en otros momentos parecía que hasta lo acordado se podía caer. Sin embargo, en las últimas horas, se ha dicho que, finalmente se ha logrado ampliar el acuerdo e incluir las grandes demarcaciones. Sin dudas, un airecito para morados, verdes y blancos.