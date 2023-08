La confirmación del presidente Luis Abinader de que buscará un nuevo periodo, y la oficialización de la alianza opositora, son los hechos políticos más importantes de las últimas semanas, y se puede decir que abren una nueva etapa en el proceso. Pero no hay que esperar que ninguno de esos dos hechos, por sí solo, marque un rumbo o defina el resultado de la competencia electoral. Lo importante es lo que pase a partir de ahora, después que ambos temas se han definido. En el escenario, a partir de ahora, hay un presidente ya oficialmente precandidato presidencial, a todas luces con una candidatura asegurada, y una oposición que ha acordado aliarse para enfrentar su repostulación. Es un momento clave del proceso y lo que cuenta es lo que ocurra a partir de ahora.



Oficialismo unido, oposición lo intenta



Mantener la unidad es fundamental para los proyectos políticos con vocación de poder. Y a veces no solo se busca eso, sino que también se apuesta a la división del contrario, e incluso cuando es posible se le da una ayudadita. Es pragmatismo puro y se ve en cada proceso. Ahora se trata de dos grupos que buscan el poder, y para ambos, mantener la cohesión interna, será muy importante. En esta parte el PRM lleva una ventaja evidente. Es un partido que nació de una división pero que ha sabido mantener la unidad, primero en la oposición y ahora con más razones, y con mayor facilidad, desde el gobierno. Los partidos opositores, que acaban de pactar una alianza, tienen el reto de mantener la unidad, de forma colectiva, como bloque, pero también a lo interno de cada una de las fuerzas. Eso no es tan fácil, como ya se comienza a ver.



Fraccionamiento en PRD



Para esta tarde, dirigentes de distintos niveles del PRD han convocado a una rueda de prensa y todo indica que no es precisamente para dar un espaldarazo a la alianza. Parece que será el primer ruido importante en uno de los partidos opositores luego de que se anunciara el acuerdo, pero podría no ser el último.