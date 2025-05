El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al parecer, quiere volver a probar suerte con un procedimiento fuera de tiempo y no estipulado en la Ley de Régimen Electoral.



En el 2022, el partido morado que lidera el expresidente Danilo Medina, procedió a llevar a cabo una consulta a través de la cual escogieron a su candidato a la presidencia para el proceso del 2024, todo esto, dos años antes y bajo una metodología no establecida en la normativa del régimen electoral. O sea, fuera de la ley. No obstante, todo fluyó, y el ganador del proceso fue el ex alcalde de Santiago, Abel Martínez.



La consulta, criticada por otros partidos, se convirtió en la manzana de la discordia para el sistema de partidos, aunque los peledeistas justificaron una y otra vez el hecho, asumiendo que estarían compitiendo, por el lado oficial, con un candidato que ya era conocido y que tendría a su disposición todo la estructura gubernamental y por la Fuerza del Pueblo, explicaban que su candidato era una figura con experiencia de Estado, por sus tres períodos en la Presidencia.



Pasada esa experiencia y en pleno 2025, faltando más de un año para comenzar a poner las fichas sobre la mesa, los morados esperan volver a convencer al pleno de la Junta Central Electoral (JCE) que encabeza Román Jáquez, que le otorgue el derecho de trabajar con mucho tiempo a su favor, más allá de lo que establece la normativa electoral.



Luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE), conoció el caso el 29 de abril, fijó para el lunes 12 de mayo la audiencia para conocer la impugnación hecha por un miembro del Comité Central del PLD contra la decisión de comenzar un proceso de definición de la candidatura presidencial que presentarán en 2028.



A lo interno de la organización política, hay voces que disienten de la idea de que en pleno 2025 se tenga que escoger un candidato presidencial, que aún no está definido ni siquiera en el partido oficial, aunque sí en la FP, Leonel Fernández, pese a las campanas que suenan y se doblan a favor de que sea el hijo, Omar Fernández, actual senador del Distrito Nacional, quien asuma el liderazgo del 2028.



El candidato morado debe ser el resultado de un proceso legal y avalado por su militancia. Ojalá que prime la sensatez en un momento en el que el PLD necesita de menos bulla y más aplausos y de más consenso y menos imposición.