Madrid, 6 may (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que, para hablar de tratamientos rejuvenecedores, es preferible emplear el término “antienvejecimiento” y no “antiedad”.

Sin embargo, no es raro encontrar en anuncios y medios de comunicación frases como las siguientes: “Este set de tratamiento completo antiedad causa furor porque devuelve la piel a la juventud en solo siete días”, “¿Qué sérum antiedad es bueno para las pieles jóvenes?” o “Este aceite facial antiedad corrige las arrugas visiblemente en ocho semanas”.

El prefijo “anti-” significa ‘opuesto o contrario’; así, un producto “antienvejecimiento” es aquel que lucha contra el envejecimiento. Dado que este tipo de tratamientos no actúan contra la edad, sino contra sus efectos, el adjetivo más apropiado es “antienvejecimiento”, no “antiedad”. Aun así, esta última voz está ya asentada y recogida en algunas obras, como el “Diccionario del español actual”, de Seco, Andrés y Ramos, y no se considera inadecuada.

Asimismo, se puede optar por otras opciones en función del contexto exacto, como “rejuvenecedor” o, si se lucha específicamente contra las arrugas, “antiarrugas”.

Por ello, aunque los ejemplos se pueden considerar válidos, se podría haber escrito también “Este set de tratamiento completo rejuvenecedor causa furor porque devuelve la piel a la juventud en solo siete días”, “¿Qué sérum antienvejecimiento es bueno para las pieles jóvenes?” y “Este aceite facial antiarrugas corrige las arrugas visiblemente en ocho semanas”.

