Andy Dauhajre, adivino

Andy Dauhajre me adivinó el pensamiento: “A Luis Abinader la historia le ha reservado la responsabilidad de convencer a sus legisladores del porqué República Dominicana no debe seguir pisoteando los derechos de la mujer, permitiendo el atrevimiento, el irrespeto y la cobardía de hombres de iglesia que quieren intervenir en una decisión íntima, seria y trascendental que sólo compete a la mujer indebidamente embarazada. ¿O tendremos que esperar que una mujer asuma la Presidencia para que la mujer dominicana tenga la libertad de decidir si continúa o no con un embarazo afectado por alguna de las tres causales?”. (¡Gracias, Andy!).