¿Qué será del pobre Supermán? ¿Qué habrá pasado con Mandrake y Lotario? ¿Qué suerte habrán corrido el Fantasma y a dónde habrá ido a parar Dick Tracy? ¿Quién puede darme datos sobre el paradero de Batman y su inseparable Robin? ¿Y la Mujer Maravilla? ¿Y Luisa Lane?… Un niño sumamente politizado acabó mis preocupaciones: “A Supermán le pusieron kriptonita en Nicaragua. De Mandrake no se ha vuelto a saber desde que un parte de guerra lo dio por desaparecido en Vietnam. Y de Batman y Robin no se ha vuelto a saber nada…(¡Oh, entonces ¿quiénes son los de las historietas? “No, hombre, son falsos, son mitos, no son héroes: los verdaderos héroes envejecen”).