Apuesto a que este año…

Habrá un lío en el PRM si no se convoca una convención, como manda la ley. Apuesto que se desatarán bien temprano las campañas electorales en todos los partidos (incluyendo los ventorrillos). Apuesto que los reeleccionistas empezarán a trabajar bien temprano, quiera o no quiera Abinader. Apuesto que no habrá ninguna condena, pues los jueces consumirán años revisando la tonelada de pruebas de corrupción que el trío “Los Implacables” les dejará caer. Apuesto que Miriam Germán hará que Danilo, igual que Jean Alán, empiece a usar pañales. Apuesto que Haití avanzará sin remedio en su proceso de sálvese el que pueda… (¿Quién apuesta?).