Está muy bien que tengamos más escuelas. Muy bien que tengamos maestros bien pagados. Muy bien que los alumnos tengan transporte gratis. Muy bien que a cada alumno se le asigne mil pesos mensuales para cubrir los gastos escolares. Todo eso está muy bien. Pero si a esos millones de niños no se les induce el hábito de la lectura de libros (no de las entretenciones del internet); si no se les conduce a conocer las realidades del mundo y de su país; si no se les motiva a ser seres pensantes y ciudadanos dignos, el sistema escolar seguirá produciendo postulantes para la banalidad que hoy arropa a nuestra juventud.