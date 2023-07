Su Estado virtualmente no funciona. Carece de un sistema político con líderes de alguna calidad. No hay leyes que se cumplan ni autoridad en ningún espacio público. No tiene organizaciones que representen los distintos sectores ciudadanos. No hay paz, libertad de expresión ni libre tránsito. La delincuencia organizada, fuertemente armada, rige la vida diaria. Mucha gente muere literalmente de hambre. En la mente de cada ciudadano únicamente flota la desesperanza. Sólo un país, su vecino, le tiende la mano solidaria y le reclama lo mismo, hasta ahora inútilmente, al resto del mundo… (Para el que Haití parece que no existe).