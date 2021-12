¿De qué se ríe?

¿Que Jimmy Cherizier, “Barbecué”, el jefe absoluto de la banda más poderosa de Haití, podría asumir la Presidencia de su desmadrado país?... ¿De qué usted se ríe?... Sepa, si es que lo ha olvidado, que no sería la primera vez que un bandolero (uniformado o no, adinerado o no, ignorante o no) asume el poder como cosa de su propiedad en cualquiera de estas islas irredentas, y hasta alcanza la categoría de líder de masas populares con falsificado perfil de prócer… (Simplemente échele un vistazo a la historia dominicana, desde Santana hasta Trujillo y un poquito más acá, y dejará de reírse).